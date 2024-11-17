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Spor

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışan Deniz Öncü: Benim için gerçekten zor bir sezon oldu

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada tamamlayan milli motosikletçi Deniz Öncü, "Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." dedi.

Halil İbrahim Avşar, Burak Akbulut  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışan Deniz Öncü: Benim için gerçekten zor bir sezon oldu

Ankara

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Yarışın ardından sezonu AA muhabirine değerlendiren Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, "Moto2'deki ilk senemizi bitirdik. Açıkçası bu takımda olabildiğim için çok gururluyum. Çünkü dünyanın en iyi Moto2 takımındayım." diye konuştu.

"Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." diyen Deniz, "Sezon başında bir sürü yeni parçalar vardı. Motosiklete alışmaya çalışıyordum. Tam alıştık derken araya büyük bir sakatlık girdi. Beni 2,5 ay pistlerden dışarı attı. Bu benim için bayağı zorluydu ama geri dönüşümüz çok iyi oldu. Geri döner dönmez iyi sonuçlar almaya başladık. Bütün sezon için takımıma, Kenan ve Toprak ağabeye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Moto2'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmek istediğini vurgulayan Deniz Öncü, gelecek planlarıyla ilgili ise "Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Hayalim 2 sene sonra MotoGP'ye çıkmak." şeklinde konuştu.

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