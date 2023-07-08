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Spor

Milli yüzücülerden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın, Kuzey Tunçelli ile 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Milli yüzücülerden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.

Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kuzey Tunçelli olimpiyat B barajını geçti

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bakan Bak'tan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde yine Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Finalde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel."

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