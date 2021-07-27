Milli yüzücü Yiğit Aslan, Tokyo 2020'ye veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde, 800 metre serbest seçmelerinde yüzen milli sporcu Yiğit Aslan, yarı finale kalamadı.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest elemelerini geçemedi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren Yiğit, 3. seride yüzdü. Milli sporcu, 7.56.18'lik derecesiyle serisinde 5, genel sıralamada ise 24. oldu.
Yiğit Aslan, son 16 sporcu arasına kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.