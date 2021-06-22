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Spor

Milli yüzücü Yiğit Aslan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi'nde, erkekler serbest stil 800 metrede 2020 Tokyo Olimpiyatları için A barajını geçti ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Cihan Demirci   | 22.06.2021
Milli yüzücü Yiğit Aslan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Edirne

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 100 sporcunun katılımıyla başladı.

İlk gün müsabakalarında, Ankara TOHM ekibinden antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Enka Spor Kulübü yüzücüsü Aslan, erkekler serbest stil 800 metrede elde ettiği 7:51.60'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Elde ettiği dereceyle 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi de olan Aslan'ı müsabakanın ardından ekip arkadaşları, antrenörü ve Enka Spor Kulübü Genel Müdürü Ekrem Ay tebrik etti.

Milli yüzücü Aslan, yoğun çalışmalarının sonucunu aldığını, Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Ekrem Ay da sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyuz, umudumuz vardı ve A barajını geçeceğine inanıyorduk. Yarıştan önce sporcumuzla konuştum, 'İnanılmaz derecede pozitifim' demişti. Yiğit çok emek sarf etti bu işe çok alın teri döktü devamını inşallah olimpiyatlarda alacağı başarılarla getirecek." diye konuştu.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakalarla devam edecek.

Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Yiğit Aslan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde erkekler serbest stil 800m’de elde ettiği 7:51.60’lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli yüzücümüz Yiğit Aslan’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yiğit Aslan’a Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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