Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.
Edirne
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki son gün müsabakalarda, Ankara TOHM ekibinden antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Deniz, 800 Metre Serbest Kategorisinde 8.32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Antalya TOHM ekibinden antrenörlüğünü Hakan Delibaş'ın yaptığı Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Mert Kılavuz da 800 metre Serbest 17-18, 19+ Yaş kategorilerinde 7.54.77’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.
Müsabakalarda Ankara TOHM'dan antrenörlüğünü Gjon Shyti'nin yaptığı Enka Spor Kulübü yüzücüsü Merve Tuncel ise 800 metre Serbest 15-16 Yaş, 17-18 Yaş, +19 yaş kategorilerinde 8.27.38’lik derecesi ile Türkiye rekoru kırmayı başardı.
Organizasyon bugün düzenlenen müsabakalarla sona erdi
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.