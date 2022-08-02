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Spor

Milli tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, gençlerde dünya ikincisi oldu

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 02.08.2022
Milli tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, gençlerde dünya ikincisi oldu

Ankara

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyona başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kızlar 42 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.


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