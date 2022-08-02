Milli tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, gençlerde dünya ikincisi oldu
Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.
Ankara
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyona başladı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kızlar 42 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
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