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Spor

Milli sporcu Rabianur Uzunay, yarıya düşen Türk bayrağını göndere çekti

Alaçam Spor Kulübü bocce takımı sporcularından Rabianur Uzunay, rüzgardan dolayı yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çekti.

Mutlu Demirtaştan   | 06.10.2022
Milli sporcu Rabianur Uzunay, yarıya düşen Türk bayrağını göndere çekti

İstanbul

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Rabianur, İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde başlayan ve 9 Ekim'e kadar sürecek Avrupa Ümitler ve Gençler (Kadın-Erkek) Bocce (Petank) Şampiyonası sırasında demir bariyere çıkarak rüzgar nedeniyle yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çektiği bildirildi.

Durumu fark eden milli takım antrenörü Bülent Sevinç'in de o anları telefonuna kaydettiği belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "Bu duyarlı davranışından ötürü sporcumuza ve antrenörümüze teşekkür ediyor, Avrupa Şampiyonası'ndan derecelerle dönmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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