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Spor

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi'nde Fransa'da piste çıktı

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ikinci yarışına çıktı.

Yunus Kaymaz  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi'nde Fransa'da piste çıktı

İstanbul

Pilotları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele eden Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Fransa’daki Paul Ricard Yarış pistinde yarıştı.

Toplamda 43 tur piste çıkan ve en iyi tur derecesi 1:45.086 olan milli pilot, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı.

Yarış sonrası değerlendirmede bulunan Bölükbaşı, "Bir yandan mutluyum, bir yandan da talihsiz bir yarış oldu. Yarıştığım ilk 1,5 saatte genel klasmanda 22. sıradan 8. sıraya gelmeyi başardık ve kendi klasmanımızda da ilk sıraya yükseldik. Fakat sonrasında yanlış zamanda gelen güvenlik aracıyla avantajımızı kaybettik. Yarışı klasmanda 8. sırada bitirebildik. Podyum ve galibiyet peşinde koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın bir sonraki etabı, 7 Temmuz'da İtalya’daki Imola Pisti'nde koşulacak. ​​​​​​​

Şampiyonlar Le Mans 24 saat yarışına katılacak

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor.

6 yarışlık sezonun sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları, Le Mans 24 saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

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