Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı
Cem Bölükbaşı, kariyerinde ilk defa katıldığı Formula 3 Asya Serisi'nde ilk ayak yarışları sonunda genel klasmanda 8. sırada yer aldı.
Ankara
Dubai Autodrome Pisti'nde gerçekleştirilen ve üç yarıştan oluşan ilk rauntta Cem Bölükbaşı, 23 pilot arasında yarışları sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamladı.
İlk kez mücadele ettiği F3 Asya Serisi'nde ilk 3 yarıştan da puan almayı başaran Cem, topladığı 12 puanla genel klasmanda 8'inciliğe yükseldi.
Deneyimli pilotların karşısında gösterdiği performansıyla beğeni toplayan genç pilot, Formula 3 Asya Serisi'nde BlackArts Racing ekibiyle, 12 yarışa daha çıkacak.
Şampiyonanın ikinci ayağı, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde 4-5 Şubat tarihinde düzenlenecek. Şampiyonanın ikinci ayağı da üç yarışa sahne olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.