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Spor, Futbol

Hataysporlu Mame Diouf performansıyla dikkati çekiyor

Hataysporlu Mame Diouf, "Sahada beklentileri karşılamaya, asist yapıp, gol atmaya çalışıyorum. Takımın o anda neye ihtiyacı varsa, o katkıyı vermeye çalışıyorum." dedi.

Salim Taş   | 01.02.2021
Hataysporlu Mame Diouf performansıyla dikkati çekiyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Senagalli santrforu Mame Diouf, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Ligde çıktığı 20 maçta 7 gol atan ve 5 gol pası veren Mame Diouf, takımını üst sıralara taşıyabilmek için mücadele veriyor.

Diouf, AA muhabirine, takımın ilk kez Süper Lig'e çıkmasına rağmen, güzel performans sergilediğini söyledi.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktaran Diouf, "Aslında kimse bizden böyle bir performans beklemiyordu. Bizim için önemli olan doğru şeyleri yapabilmekti ve biz de doğruları yaptık. Sahada beklentileri karşılamaya, asist yapıp, gol atmaya çalışıyorum. Takımın o anda neye ihtiyacı varsa, o katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım içindeki yardımlaşmamız çok güzel." diye konuştu.

"Fenerbahçe maçı kolay olmayacak"

Senegalli futbolcu, Süper Lig'in 23. haftasına yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri müsabakanın zorlu geçeceğini belirtti.

İyi sonuçlar almaya devam etmek istediklerini vurgulayan Diouf, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takım içi uyumumuz çok güzel. Bu durum sonuçlara da yansıyor." ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un gücünü ilk yarıda gösterdiklerini anlatan oyuncu, sezonun ikinci yarısının kendileri için çok zor geçeceğini sözlerine ekledi.


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