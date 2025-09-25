Dolar
Spor

Milli para yüzücü Defne Kurt, dünya şampiyonu oldu

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.

Çağlanur Tuncel  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Milli para yüzücü Defne Kurt, dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

