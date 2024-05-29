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Spor

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, "dünya 8 numarası" oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda çalışmalarını sürdüren milli para tenisçi Ahmet Kaplan, quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, "dünya 8 numarası" oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'ye Quad Milli Takımı ile dünya ikinciliği kazandıran 22 yaşındaki Ahmet Kaplan, bu yıl 4 şampiyonluk elde etti.

Son olarak İspanya'da 22-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Tram Barcelona Açık'ta tekler ve çiftlerde ikinci olan milli sporcu, yeni açıklanan dünya sıralamasında 8. basamağa yükseldi.

Kariyer rekorunu kıran Ahmet Kaplan, Türk tenis tarihinde quad kategorisinde bu sıralamaya ulaşan ilk sporcu olarak tarihi bir başarı elde etti.

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