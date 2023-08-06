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Spor

Milli okçu Mete Gazoz erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i yenerek dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Milli okçu Mete Gazoz erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i yenerek dünya şampiyonu oldu

Ankara

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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