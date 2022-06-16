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Spor

Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da düzenlenecek organizasyonlarda yarışacak.

Fatih Çakmak   | 16.06.2022
Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 10. ayağında Almanya'da piste çıkacak.

18-19 Haziran tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde yarışacak Öncü, 18 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarında, 19 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.00’da sezonun 10. yarışında start alacak.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda 13 sporcu piste çıkacak

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın 5. ve 6. ayakları Yunanistan'da 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Serez Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'den Ares Stefan Bengiç, Yunus Erçelik, Abdullah Köken, Furkan Eryılmaz, Salih Yiğit Teker, Mert Konuk, Harun Akgün, Muammer Nuri Karakaya, Fatih Şahin, Demir Demircinik, Murat Deniz, Şahin Karadayıoğlu ve Barış Alsancak mücadele edecek.

Şampiyonda 18 Haziran Cumartesi günü 5. ayak, 19 Haziran Pazar günü de 6. ayak yarışları gerçekleştirilecek.

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