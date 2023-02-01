Milli kayakçı Sıla Kara, Bosna Hersek'teki FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı
Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcu Sıla Kara, 11 ülke ve 23 sporcunun katıldığı Uluslararası FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara ayrıca, 113 FIS puanı alarak kendi puanını geliştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.