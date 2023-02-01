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Spor

Milli kayakçı Sıla Kara, Bosna Hersek'teki FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı

Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 01.02.2023
Milli kayakçı Sıla Kara, Bosna Hersek'teki FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcu Sıla Kara, 11 ülke ve 23 sporcunun katıldığı Uluslararası FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara ayrıca, 113 FIS puanı alarak kendi puanını geliştirdi.

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