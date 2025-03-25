Dolar
37.98
Euro
41.14
Altın
3,023.05
ETH/USDT
2,070.20
BTC/USDT
87,608.00
BIST 100
9,621.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.

Ümit Ülker  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli sporcu, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'da 24-26 Ocak'ta düzenlenen ilk ayağının ardından Çin'de 14-16 Mart'ta gerçekleştirilen ikinci ayağında da birinci oldu.

Ermenistan'da 7-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmek isteyen Eray Şamdan, ekim ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaşarak sezonu şampiyon olarak kapatmayı hedefliyor.

Milli karateci, babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

"Yılı birinci olarak bitirmek istiyorum"

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine, sezonu dünya sıralamasında birinci olarak bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

Karate 1 Premier Lig'in Mısır'da düzenlenecek 3. ayağında da altın madalya almayı hedeflediğini belirten Eray Şamdan, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Eray Şamdan, yoğun tempoda önündeki uluslararası organizasyonlara hazırlandığını anlatarak, "Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız turnuvalara göre sürüyor. İnşallah çok başarılı şekilde sonuçlanacak." diye konuştu.

Baba Adnan Şamdan: "Eray 2025'e doludizgin girdi"

Adnan Şamdan da oğlunun kazandığı başarıların sürpriz olmadığını, altın madalyalarıyla da kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Şamdan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandıktan sonra asıl hedef olan Dünya Şampiyonası'nda kürsüde zirvede yer almak istediklerini belirterek, 2025 yılını en üst seviyede bitirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor
Beyoğlu'nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu
DMM "Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor

Milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet