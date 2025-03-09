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Spor

Milli judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 madalya kazandı

Milli judocular, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Milli judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 24 ülkeden 448 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Kadın milliler, 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kupada 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 24 ülke arasında 2. basamakta yer aldı.

Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya alan milli sporcular şöyle:

Altın: Sema Nur Yüksel (40 kilo), Fatma Zehra Meki (44 kilo), Elif Kılıç (57 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo)

Gümüş: Büşra Ceylin Coşkun (40 kilo), Livanur Kayır (44 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo)

Bronz: Yağmur Yılmaztürk (40 kilo), Işıl Sinem Aydın (63 kilo), Nisanur Serin (+70 kilo)

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