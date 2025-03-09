Milli judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 madalya kazandı
Milli judocular, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 24 ülkeden 448 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.
Kadın milliler, 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kupada 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 24 ülke arasında 2. basamakta yer aldı.
Ümitler Avrupa Kupası'nda madalya alan milli sporcular şöyle:
Altın: Sema Nur Yüksel (40 kilo), Fatma Zehra Meki (44 kilo), Elif Kılıç (57 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo)
Gümüş: Büşra Ceylin Coşkun (40 kilo), Livanur Kayır (44 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo)
Bronz: Yağmur Yılmaztürk (40 kilo), Işıl Sinem Aydın (63 kilo), Nisanur Serin (+70 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.