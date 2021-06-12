Euro
10.17
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal Tokyo'ya kota kazandı

Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) kesinleşmiş olimpik dünya sıralamasına göre milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı.

Fatih Çakmak   | 12.06.2021
Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal Tokyo'ya kota kazandı

Ankara

IWF, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak mutlak olimpik dünya sıralamasını ilan etti.

Buna göre, Türkiye'den 64 kiloda Nuray Levent ile 61 kiloda Ferdi Hardal olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Gençler Dünya Şampiyonu olan 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek'in de olimpiyat kotasını önceden garantilemiş olmasıyla, Türkiye'den 3 milli haltercinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşmiş oldu.

Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Halter Federasyonunun Olimpik Sıralama Listesine göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanan 64 kilo haltercimiz Nuray Levent ile 61 kilo haltercimiz Ferdi Hardal’ı yürekten kutluyorum. Olimpiyat Oyunlarına kota alarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nuray Levent ve Ferdi Hardal’a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm'
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı için 'gönüllülük' çağrısı
Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Benzer haberler

Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal Tokyo'ya kota kazandı

Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal Tokyo'ya kota kazandı

Milli güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefi için Bolu'da form tutuyor

29 sığınmacı sporcu Tokyo 2020'de mücadele edecek

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı
Milli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilmenin gururunu yaşıyor

Milli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilmenin gururunu yaşıyor