Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz, Bediha Gün ve Yasemin Adar Yiğit gümüş madalya, Buse Tosun Çavuşoğlu da bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Bratislava'daki organizasyonda milli güreşçiler Evin ve Bediha, finalde rakiplerine yenildi.
Kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşan Evin, minderden mağlup ayrıldı. Geçen yıl da ikincilik kürsüsünde yer alan Evin Demirhan Yavuz, 2022 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
59 kilo finalinde bağımsız sporcu Anastasiia Sidelnikova'ya yenilen Bediha Gün de Avrupa ikincisi oldu. Bediha, Avrupa şampiyonalarında daha önce 4 bronz madalya almıştı.
Ayrıca milli güreşçi Tuba Demir, 55 kilo bronz madalya maçında Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e yenildi.
Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya aldı
Şampiyonada kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit de finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.
Günün son maçında rakibine 6-0 yenilerek gümüş madalya alan Yasemin, 8'inci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.
Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya aldı.
Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etti.
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu da kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.
Organizasyonda dün çeyrek final maçını kaybeden Buse, bugün önce repesaj karşılaşmasında Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yendi.
Akşam seansında bronz madalya maçına çıkan milli güreşçi, Ukraynalı Manola Skobelska'yı da 9-6 mağlup ederek üçüncü oldu.
Dünya Güreş Birliği tarafından 2024'ün kadınlarda en iyi güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Kadın milli güreşçiler, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda günü 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.
Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erecek. Milli güreşçilerden Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere gelecek. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak.
Organizasyonda yarın ayrıca grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.