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Spor

Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, gümüş madalya, Buse Tosun Çavuşoğlu da bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

Ankara

Başkent Bratislava'daki organizasyonda milli güreşçiler Evin ve Bediha, finalde rakiplerine yenildi.

Kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşan Evin, minderden mağlup ayrıldı. Geçen yıl da ikincilik kürsüsünde yer alan Evin Demirhan Yavuz, 2022 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

59 kilo finalinde bağımsız sporcu Anastasiia Sidelnikova'ya yenilen Bediha Gün de Avrupa ikincisi oldu. Bediha, Avrupa şampiyonalarında daha önce 4 bronz madalya almıştı.

Ayrıca milli güreşçi Tuba Demir, 55 kilo bronz madalya maçında Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e yenildi.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu da kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.

Organizasyonda dün çeyrek final maçını kaybeden Buse, bugün önce repesaj karşılaşmasında Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Akşam seansında bronz madalya maçına çıkan milli güreşçi, Ukraynalı Manola Skobelska'yı da 9-6 mağlup ederek üçüncü oldu.

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024'ün kadınlarda en iyi güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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