Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,937.60
BTC/USDT
111,049.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Fatih Gazioğlu  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.

Milli güreşçinin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki finalleri şöyle:

23 yaş altı:

2022 İspanya-Dünya şampiyonu

2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu

2023 Romanya-Avrupa şampiyonu

2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi

2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu

2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu

Büyükler:

2024 Romanya-Avrupa şampiyonu

2025 Slovakya-Avrupa ikincisi

2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi

20 yaş altı:

2022 Romanya-Avrupa şampiyonu

Tuba Demir'den gümüş madalya

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı.

Mili sporcu, rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi

Organizasyonda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş, finale yükseldi.

Milli sporcu, ilk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "BM 80 Girişimi" dahil BM reform çabalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti
Bakan Kurum, canlı yayında "Yüzyılın Konut Projesi"nin detaylarını açıkladı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 19 kişi tutuklandı
Hopa Belediye Başkanı Cihan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet