Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 68 kiloda Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.
Bu sonuçla, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.
Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.
Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.
Milli güreşçinin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki finalleri şöyle:
23 yaş altı:
2022 İspanya-Dünya şampiyonu
2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu
2023 Romanya-Avrupa şampiyonu
2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi
2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu
2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu
Büyükler:
2024 Romanya-Avrupa şampiyonu
2025 Slovakya-Avrupa ikincisi
2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi
20 yaş altı:
2022 Romanya-Avrupa şampiyonu
Tuba Demir'den gümüş madalya
Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı.
Mili sporcu, rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi
Organizasyonda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş, finale yükseldi.
Milli sporcu, ilk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 yenerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.