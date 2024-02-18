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Spor

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Ankara

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya elde eden Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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