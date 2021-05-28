Euro
10.45
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,895.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.
logo
Spor

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 28.05.2021
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi
Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi
Dünya genelinde 1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı