Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,929.60
BTC/USDT
30,296.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından Portekiz'in Anadia şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda mücadele eden milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, puanlı yarış (points race) disiplin finalinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bozhan Memiş  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç erkekler puanlı yarış disiplininde 25 kilometre (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz; İtalyan bisikletçi Davin Juan Sierra ve Polonyalı Patryk Goszczurny'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ramazan Yılmaz, daha önce de genç erkekler scratch disiplini 10 kilometre (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta ikinciliği elde etmişti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen madalyayla ilgili olarak "Bir haftada üst üste iki madalya ile ülkemize dönüyoruz. Türk bisikletini Avrupa Pist Şampiyonası’nda yeniden kürsüye çıkarmak hepimize umut verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

Benzer haberler

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu

Bitlisli şampiyon atlet, Kudüs'te madalya kazanmak için günde 20 kilometre koşuyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet