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Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa'dan sonra dünya çapında da başarı istiyor

Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanarak adından söz ettiren milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, dünya şampiyonu olmayı ve büyük turlarda yarışmayı hedeflediğini belirtti.

Halil İbrahim Avşar  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa'dan sonra dünya çapında da başarı istiyor Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Portekiz'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya alan Ramazan Yılmaz, organizasyonda 12 yıl sonra Türkiye'ye madalya kazandırdı.

2011 yılında şampiyon olan Ahmet Örken'den sonra Avrupa'da kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ramazan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Portekiz'e madalya hedefiyle gittiğini dile getiren 18 yaşındaki milli bisikletçi, "Kürsü olacağına inanıyorduk. Uzun bir aradan sonra ülkemize başarıyı getirdik. Ülkemiz, Avrupa şampiyonalarında bisiklet sporunda şu ana kadar 3 madalya aldı. Madalyaların ikisini ben kazandırdım, mutluyum. Ülkeme madalyalar kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Ramazan; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, antrenörleri ve destek olan herkese teşekkür etti.

Yeni hedeflerini paylaştı

Ramazan Yılmaz, bundan sonraki hedefleriyle ilgili, "Ağustos ayında Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Orada altın madalya hedefliyoruz. Şu an öncelikli hedefim pist bisikleti. Dünya şampiyonuna verilen mayoyu giymek istiyorum. Yurt dışında bir takıma gidip, büyük turlarda (Fransa, İtalya, İspanya) start alarak tarihe ismimi yazdırmayı hedefliyorum. Olimpiyat hedefim de var. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyoruz. Olimpiyat madalyasını ülkemize Allah'ın izniyle kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bisiklet kulübü sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Ramazan, Konya'da yapılan veledromun bu branşın gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kariyerini Konya Büyükşehir Belediyespor'da sürdüren Ramazan, bisiklet sporuyla nasıl tanıştığını ise "Okul çıkışında bisikletle eve dönerken, şu an aynı takımda yer aldığımız bisikletçi ağabeylerimizi görmüştüm. Onları geçeceğimi düşünerek spora başladım." sözleriyle anlattı.

Sporcunun kulüp antrenörü İsmail Uğurlu ise Ramazan'ın stres altında inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Emin Müftüoğlu başkanımızın desteğiyle Avrupa'da yarışmaya katıldı. Güvenen bir federasyon başkanı, uyumlu çalışan bir ekiple elde edilen başarıyı bütün ülke olarak kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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