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Spor, Futbol

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takımının yeni sezon hedeflerini değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, geçen yıldan daha başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Arif Yavuz  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takımının yeni sezon hedeflerini değerlendirdi

Afyonkarahisar

Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İzmir'de başladıklarını, 8 Temmuz'da ise kamp için Afyonkarahisar'a hareket ettiklerini hatırlattı.

Tuna Üzümcü, transfer yasaklarının devam ettiğini, takımda tecrübeli ve tecrübesiz genç oyuncuların bulunduğunu kaydetti.

Altay'ın, transferlerini kendi altyapısından ve kaynaklarından yapabilen bir kulüp olduğuna dikkat çeken Üzümcü, "Yine genç yetenekleri kampımıza davet ederek onların da gelişimleriyle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene de zor bir periyotta biz göreve geldik. Ligde kalmayı son iki haftada garantiledik. Aynı zamanda da 10-12 genç oyuncumuzu bu ligd​​​​​​​e oynayabilecek hale getirmiştik. Hedefimiz, geçen yılki başarımızın üzerine çıkmak." dedi.

Yeni sezon hedeflerine değinen Üzümcü, "Takımı, geçen seneden daha başarılı, daha iyi futbol oynayan, daha iyi mücadele eden, daha fazla genç oyuncusunu kazanmış ve bu liglerde oynatabilecek hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda da Altay'ı ligde ayakta tutabilecek seviyeye taşımış olmak bizim başlıca hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir kamp ortamımız var"

Geçen yıl da lige Afyonkarahisar'da hazırlandıklarına değinen Üzümcü, şöyle konuştu:

"Burada güzel bir kamp ortamımız var. Antrenmanlarımızı burada yapmış, hazırlık maçlarımızı da burada oynamıştık. Bu yıl da iki etap olarak düşündüğümüz kampımızın ilkindeyiz. Bu yıl da kampımız güzel geçiyor. Hem arkadaşlık anlamında hem güç, kuvvet ve takımın kondisyonuyla alakalı. İşin bu zor kısmını burada hava da müsait olduğu için güzel şekilde geçirmeyi planlıyoruz. En iyi şekilde lige hazırlanıyoruz. Burayı güzel değerlendirmek istiyoruz."

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