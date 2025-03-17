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Spor

Milli bilardocu Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.

Fatih Çakmak  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Milli bilardocu Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.

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