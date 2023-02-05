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Spor

Milli atlet Sinan Ören, 300 metrede yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde milli atlet Sinan Ören, 300 metrede Türkiye rekoru kırdı.

Halil İbrahim Avşar   | 05.02.2023
Milli atlet Sinan Ören, 300 metrede yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 300 metre yarışında Sinan, 33.11'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 33.30 ile Batuhan Altıntaş’a aitti.

Öte yandan, ilk gün 1500 metrede 18 yaş altı Türkiye rekoru kıran Ayça Fidanoğlu, ikinci gün de 800 metre yarışında 2.09.42'lik derecesiyle kendine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu 30 salise geliştirdi.

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