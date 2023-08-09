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Spor

Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa Şampiyonu oldu

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Dilek Koçak, 1500 metre yarışında altın madalya, sırıkla atmada ise Erdem Tilki, bronz madalya kazandı.

Fatih Erel  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, şampiyonadaki ilk madalyalarını aldı. Milli atlet Dilek Koçak, 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa’da kendi yaş grubunda yılın en istikrarlı atleti olan Dilek Koçak, sezonun en iyi derecesini yaparak Avrupa şampiyonu olurken, aynı yarışta diğer milli sporcu Ayça Fidanoğlu da 4.21.26'lık derecesiyle Avrupa altıncılığını elde etti.

Erdem Tilki, Avrupa üçüncüsü

Sırıkla atlamada yarışan milli sporcu Erdem Tilki, Avrupa üçüncüsü oldu.

Erdem, 4.80 ile başladığı mücadelede 5.30'u ilk hakkında geçerken Türkiye rekorunu da kırarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Milli sporculardan 400 metrede Edanur Tulum, 53.45 derece ile Avrupa altıncısı oldu.

Üç adım atlamada Hakkı Burak Yılmaz ise 15.55'lik atlayışı ile en iyi derecesini yaparak finale yükseldi.

3000 metre engellide Merve Karakaya ise Avrupa yedincisi oldu.

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