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Spor

Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021'e damga vuracağına inanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 yılına damga vuracağına inandığını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 05.06.2021
Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021'e damga vuracağına inanıyor

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın ilk defa 6'da 6 yaparak bir FIVB organizasyonuna başladığını vurguladı.

Milletler Ligi'nin bu yıl değişik bir formatta oynandığını hatırlatan Üstündağ, şöyle konuştu:

"İtalya'da Rimini şehrinde 35 gün sürecek bir turnuva. 6'da 6 galibiyetle başladık. 9'da 9 yaparak final etabına kalmak istiyoruz. Final etabı bu yıl 4 takımla yapılacak. Hedefimiz ilk başta ilk 4. Hemen olimpiyat hazırlığımız da başlayacak. Şu ana kadar takım sporlarında kota alan tek takımız ülkemizde. Biz her turnuvada başarı elde etmek ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Milletler Ligi'nden sonra olimpiyat, sonrasında da Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyoruz. 2021 yılı Türk voleybolunun yılı. Yani bu yıl 3 büyük organizasyonda yer alacağız. Milletler Ligi'nde final oynayıp olimpiyata gidip Tokyo'da derece elde etmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Sırbistan'la final oynayıp Türkiye'deki finalin rövanşını almak istiyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için hedefimize ulaşmak istiyoruz."

"Artık biz her olimpiyatta olmak zorundayız"

Üstündağ, Türk voleybolunun artık her büyük organizasyonda hedefi olan bir takım olarak yer alması gerektiğini vurguladı.

Zorlu bir olimpiyat sürecine de girdiklerini dile getiren Üstündağ, "Şu anda dünya sıralamasında 4. sıradayız. İlk 6'da sürekli yer almak çok önemli. Artık biz her olimpiyatta olmak zorundayız, Avrupa ve dünya şampiyonalarında direkt katılmalıyız. Şu anda turnuvanın yıldızı Ebrar Karabulut 2000 doğumlu. Genç bir takımızı. Büyük hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da imkanını biz federasyon olarak veriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımızın desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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