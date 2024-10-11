MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu
Türkiye'nin çevre dostu teknolojiler geliştiren şirketlerinden biri olan MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu.
İstanbul
RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz ve MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz katıldı.
Sponsorlukla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Furkan Yılmaz'a Galatasaray'a karşı duyduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. O, başarılı bir iş insanı olarak kariyerinin ilk yıllarında büyük adımlar atıyor. İnşallah bundan sonra hem Galatasaray'la hem de kendi işiyle büyük başarılar elde eder. Verdikleri bu destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum ve iş birliğimizin devamını diliyorum." dedi.
Niyazi Yelkencioğlu ise MCT Technic ile yapılan sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle MCT Technic'e, Hacı Bey'e ve Furkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinin her iki taraf için de başarılı olacağını düşünüyorum. Kendilerinden gelecekteki projelerde de destek sözü aldık ve önümüzdeki yıllarda diğer branşlarımızda da birlikte çalışacağız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray gibi büyük bir kulübün formasında yer almak, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığımızı geniş kitlelere ulaştırma fırsatıdır. Türkiye'nin ilk yerli NOx sensörünü üreterek karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar attık. Şimdi de sporun gücüyle bu bilinci yaymayı amaçlıyoruz. Galatasaray'ın mücadeleci ruhu, çevreye olan bağlılığımızla örtüşüyor ve bu iş birliği bizi daha da güçlendiriyor."
MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz da bu iş birliğinin, MCT Technic'in çevreci vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirterek, "Çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz ve Galatasaray ile yaptığımız bu iş birliği, çözümlerimizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Sporun gücünü ve teknolojimizin çevreye katkısını bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
MCT Technic, sponsorlukla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da karbon salınımını azaltan yerli NOx sensör üreticisi olarak bu iş birliği ile spor dünyasında çevre bilincini artırmayı hedeflediğini duyurdu.
MCT Technic, NOx sensörleri ve çevre dostu teknolojileriyle Türkiye'de olduğu kadar global çapta da büyümeyi hedeflerken, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile yapılan bu iş birliği, markanın çevreci vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.