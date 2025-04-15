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Spor

Kulüpler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma uğraşında

Türkiye Bankalar Birliği borcunu kapatan Trabzonspor'un ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu yükten tamamen kurtulmak ya da borçlarını asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Eyüp Karakuş  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Kulüpler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma uğraşında

İstanbul

Geçtiğimiz aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

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Bu girişime ilk başvuran ve 2024 yılının son çeyreği itibarıyla banka borçlarını kapatan ilk kulüp Trabzonspor oldu.

Bu sene başında Galatasaray aynı hamleyle borcunu yarıya indirirken, Beşiktaş da benzer metodu denedi ve bedelli sermaye artırımı başvurusunun geçtiğimiz hafta onaylandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, buradan gelecek parayla banka borçlarının tamamen kapatılacağını açıkladı.

Fenerbahçe de 2024 sonunda aynı yöntemi kullandı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca geçtiğimiz günlerde hisse satışı da gerçekleştirdi ve elde edilecek gelirle banka borçlarının bir kısmının ödeneceğini kamuoyuyla paylaştı.

28 Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin banka borçları toplamı 8,66 milyar lira

Kulüplerin (borsaya açık şirketler) Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal bildirim raporlarına göre, Bankalar Birliği'ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş.

Bankalar Birliği borç klasmanında ikinci sırada Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sırada Galatasaray yer alıyor.

Kulüplerin 28 Şubat 2025 itibarıyla Bankalar Birliği'ne olan borçları şöyle:

BANKALAR BİRLİĞİ BORÇLARI 28.02.2025

Kulüpler

Milyar ₺

Beşiktaş

4,02

Fenerbahçe

3,31

Galatasaray

1,33

Trabzonspor

-

Toplam

8,66


Kulüpler banka borçlarından kurtulsa dahi mali krizden çıkamıyor

Dört büyükler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıksalar dahi borç yükünden kurtulamıyor.

Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin şirket borçları, Bankalar Birliği haricinde toplam 35,75 milyar liraya (943,3 milyon avro) ulaştı.

BANKALAR BİRLİĞİ HARİÇ BORÇLAR 28.02.2025

Kulüpler

Milyar ₺

Milyon €

Galatasaray

11,13

293,9

Fenerbahçe

9,68

255,5

Beşiktaş

7,93

209,3

Trabzonspor

6,99

184,6

Toplam

35,73

943,3


Kısa vadeli borç alacak farkı toplamı -19,56 milyar lira

Bankalar Birliği hariç, kulüplerin toplam borcunun yüzde 75'ini kısa vadeli borçlar oluşturuyor.

Diğer bir deyişle kulüpler, 25 Şubat 2025 itibarıyla 1 yıl içinde 26,75 milyar liralık borcu ödemekle yükümlü.

Buna karşın kulüplerin dönen varlıkları yani kısa vadeli alacakları ise 7,19 milyar lira.

Dört kulübün söz konusu sürede 19,56 milyar liralık (515,9 milyon avro) kaynak bulması gerekiyor.

28.02.2025 İTİBARIYLA KISA VADELİ BORÇ-ALACAK FARKI

Kulüpler

Borç

Alacak

Fark

Fark

Milyar ₺

Milyar ₺

Milyar ₺

Milyon €

Fenerbahçe

8,8

2,76

-6,04

-159,2

Galatasaray

7,92

2,83

-5,09

-134,4

Beşiktaş

5,79

1,08

-4,71

-124,2

Trabzonspor

4,24

0,52

-3,72

-98,1

Toplam

26,75

7,19

-19,56

-515,9


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