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Spor

KKTC'deki Şöhretler Maçı’nda dünyaya 'sporda ambargoya hayır' mesajı

ABD’li şampiyon rallici Chris Forsberg, siyasiler ve eski futbolcuların forma giydiği KKTC’deki Şöhretler Maçı’nda dünyaya "sporda ambargoya hayır" mesajı verildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.07.2021
KKTC'deki Şöhretler Maçı’nda dünyaya 'sporda ambargoya hayır' mesajı

Lefkoşa

KKTC'deki Şöhretler Maçı’nda dünyaya "sporda ambargoya hayır" mesajı

ABD’li şampiyon rallici Chris Forsberg, siyasiler ve eski futbolcuların forma giydiği KKTC’deki Şöhretler Maçı’nda dünyaya "sporda ambargoya hayır" mesajı verildi. Karşılaşmada Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız (fotoğrafta) da forma giydi. ( Okçular Vakfı - Anadolu Ajansı )

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Stadyumu unutulmaz bir maça sahne oldu. Okçular Vakfı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresince düzenlenen ‘’Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Kültür ve Spor Festivali’’ kapsamında oynanan şöhretler maçında siyasiler ve eski futbolcular yer aldı. Şöhretlerin "Spora ambargoyu şiddetle kınıyoruz" pankartıyla sahaya çıktığı maçın başlama vuruşunu KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

ABD’li şampiyon rallici de maça çıktı

Serdar Tatlı’nın yönettiği maçı kırmızı takım 4-3 kazandı. Beyaz Takım’ın golleri Hamit Altıntop, Oğuzhan Hasipoğlu ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kırmızı takımın golleri KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu (2) Sabri Sarıoğlu ve Murat Zorluoğlu’dan geldi.

Beyaz Takım’da eski futbolcular Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Faruk Atalay, Saffet Akyüz, Haka Ünsal, Tuncay Şanlı, KKTC Başbakan Yardımcısı- Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, KKTC’li milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’li yıldız futbolcu Başak Ruso, Kırmızı Takım’da Cengiz Uzun, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Aurelio, Aycan Yanaç, ABD’li şampiyon rallici Chris Forsberg, Bülent Akın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Musa İçmez, KKTC Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Kınacı, Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz yer aldı.

"Kıbrıs Türk halkının yanındayız"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı olarak bu etkinliklerde bir Şöhretler Karması maçı planladıklarını söyleyerek, "Bunun da temel gerekçesi şu; Kıbrıs'a uygulanan bir futbol ambargosu, bir spor ambargosu var. Bu ambargoya 'Hayır' diyoruz. Dünyada KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu hep birlikte bugün bir kararlılık bir iradeyi dünyaya yansıtmış olacağız. Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Bu haklı davada şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz’’ diye konuştu.

Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği maç, ışık gösterisiyle sona erdi.

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