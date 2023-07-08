Kırkpınar'da ikinci günün son müsabakası 2,5 saat sürdü
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 4. tur güreşleri tamamlandı.
Edirne
Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler hava karardıktan sonra da devam etti. Başaltı 4. tur mücadelesinde karşılaşan Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel normal sürede yenişemeyince puanlamaya geçildi.
2,5 saat süren karşılaşmada Eryücel galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
İkinci günün son müsabakası 21.45'te sona erdi.
Organizasyonda pazar günü minik 1, minik 2, teşvik 1 ve teşvik 2 boylardaki güreşlerle sabah 09.00'da başlayacak.
Başpehlivanlık kategorisinde Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz ve Hüseyin Gümüşalan çeyrek finalde mücadele edecek.
Organizasyon başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.