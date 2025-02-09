Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Istanbul
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ghezzal, sağdan kullandığı kornerde meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Akintola ile ikili mücadelede kaleci Sinan Bolat'ın da dokunduğu top, filelere gitti: 1-1.
38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.
45+8. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci golü buldu. 45+6. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Winck'in sağdan ortasında ön direkte Da Costa'nın ayak içiyle uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
80. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Alikulov, ceza yayının biraz sağından kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe'un kale önünde dokunduğu top, kaleci Sinan Bolat'ın yanından ağlara gitti: 3-2.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.