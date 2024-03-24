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Spor

Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Musa Samur, Hüseyin Burak Demirer  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı aldı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.

Kadınlarda kupa şampiyonlukları:

1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank

1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2003-2004 Yapılmadı

2004-2005 Yapılmadı

2005-2006 Yapılmadı

2006-2007 Yapılmadı

2007-2008 Yapılmadı

2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva

2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

Bakan Bak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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