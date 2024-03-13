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Spor

Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Ankara

Sidney kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon İsviçre'nin yanı sıra ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

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