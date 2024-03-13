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Lazio'da Sarri dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı.

Fatih Erel  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Lazio'da Sarri dönemi sona erdi

İstanbul

Lazio'dan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki teknik adamın görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Takımın başına İtalyan teknik direktörün yerine 52 yaşındaki yardımcı antrenör Giovanni Martusciello'nun getirildiği açıklandı.

Serie A'da 28. haftanın ardından Lazio'nun 12 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde 75 puanlı lider Inter'in 35 puan gerisinde olan Lazio, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

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