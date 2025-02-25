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Spor

Juventus'ta Douglas Luiz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Emre Aşıkçı  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Juventus'ta Douglas Luiz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan ve 82. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bırakan Douglas Luiz'in sol uyluk kemiğinde hasar tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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