Juventus'tan 40,4 milyon avroya sağ bek

İtalya ekibi Juventus, Valencia'dan Portekizli sağ bek oyuncusu Cancelo'yu 40,4 milyon avro karşılığında transfer etti.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 27.06.2018

Juventus'tan 40,4 milyon avroya sağ bek

İSTANBUL

İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Cancelo'nun transferi için Valencia'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Cancelo, 2015'te Valencia'ya transfer olmuştu. Geçen sezon İtalya'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan Portekizli milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

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