Fenerbahçe, Cocu için imza töreni düzenledi

İSTANBUL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, "Fenerbahçe teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum." dedi.

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Sarı-lacivertli kulüp, daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurduğu 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de yer aldığı imza töreninde konuşan Cocu, sarı-lacivertli takımın başında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Birkaç haftadır görüşme halindeydik. Fenerbahçe'nin geleceğini konuştuk. Fenerbahçe teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum. Pozitif davranışlarla önümüze bakmalıyız. Net bir duruşumuz olmalı. Saha dışında da böyle olmalıyız. Başlamak için çok istekliyim. Yarın ilk antrenmanımızı yapacağız ve takımı daha iyi tanımaya başlayacağım. Yola yarın çıkıyoruz. Başarı için hem Comolli hem de başkanla çalışacağız."

"Comolli ve yeni başkanın fikirleri beni heyecanlandırdı"

PSV ile bir sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen neden Fenerbahçe'yi tercih ettiği sorulması üzerine Cocu, "5 yıldan fazladır PSV'deydim. PSV'den sonra Fenerbahçe'nin bana ilgisi oldu. Gelecek için doğru adım atmak önemliydi. Yeni bir kulüp çıktı önüme. Son derece büyük heyecan duydum. Yeni fikirler önüme çıktı. Comolli ve yeni başkanın fikirleri beni heyecanlandırdı. PSV'de çok başarılıydık. Artık değişim zamanın geldiğine inandım." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe gibi büyük takımlar kadrolarına katacakları oyunculardan ekstra performans ister"

Futbola bakış açısının belli olduğunu aktaran Cocu, "Tabii ki farklı olacak PSV'deki ortamdan. Farklı değerli olan bir kulüpteyim. Takımı ve ligi tanımam gerekiyor. Öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacağız. Fenerbahçe'nin birçok maçını izledim. Oyuncuları tanımanın yolu birlikte antrenman yapmaktır. Birkaç günlük tanışma sürecimiz olacak. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nasıl oynayacağız, bunlarla ilgili görüşmelerimiz var. İlk maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Fenerbahçe gibi büyük takımlar kadrolarına katacakları oyunculardan ekstra performans ister." değerlendirmesinde bulundu.

"Felsefemizde topa sahip olan ve çok hareketli bir takım var"

Cocu, "Mehmet Topal ve Josef de Souza ikilisi gibi defansif iki orta sahayla mı oynayacaksınız? sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Her iki sistemi de kullanırım. Bu durum oyuncuların kalitesine özelliklerine de bağlı. Bazen iki defansif bazen de tek defansif orta sahayla oynayacağız. Futbol felsefemiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Geriden oyun kurarak pozisyon üreten bir takım olmak istiyoruz. Tek defansif ya da iki defansif orta saha önemli değil benim için. Felsefemizde topa sahip olan ve çok hareketli bir takım var. Birinci günden itibaren bunun üzerinde çalışacağız."

"Eğer arkanızda çok fazla taraftar varsa çok daha güçlü olursunuz"

Taraftarın önemine de dikkati çeken Hollandalı teknik adam, şöyle devam etti:

"Stadın dolu olması son derece önemli. Eğer arkanızda çok fazla taraftar varsa çok daha güçlü olursunuz. Ben buraya Barcelona ve PSV ile geldim. Atmosferi iyi biliyorum. Buraya gelen rakip takımlar için etkileyici bir ortam var. Bu formayı giyip sahaya çıkmaktan onur duyduğumuzu göstermeliyiz."

Oyun felsefesi hakkında da konuşan 47 yaşındaki teknik adam, "PSV dışında ilk teknik direktörlük deneyimim olacak. Rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Bir şeyi çok istiyorsanız her gün çok çalışmanız lazım. Birlikte, herkesin yardımıyla başaracağız. Sahaya çıktığımızda takımımızın maksimum performansını verdiğini görüp gurur duymamız lazım. Herhangi bir şeye söz veremem. Rakiplerimizin tecrübesine saygı duyuyoruz. Hiçbir şey imkansız değildir. Birlikte bu kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz belli. En hızlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyoruz"

Türkiye'de çalışan diğer Hollandalı teknik adamlardan farklı bir yapıda olduğunu dile getiren Cocu, "Şampiyonlar Ligi harika bir tecrübe. Orada olmak bu kulübün hırsları arasında yer alıyor. En hızlı şekilde oraya dönmeliyiz. Temel hedef burada birlikte güçlü bir takım olmak. Bu bir iki haftada olmaz. Gitmek istediğimiz yöne doğru yarın başlayacağız. Hedeflerimiz belli. En hızlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç: Arzum ilk ve son teknik direktör anlaşması olması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cocu'yla uzun bir süre çalışmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arzum, dileğim başkan olduğum müddetçe ilk ve son teknik direktör anlaşması olur. Yüksek bir beklenti olduğunu biliyoruz. Comolli'nin liderliğinde Cocu'nun teknik direktörlüğünde hep beraber nice başarılara imza atarız. Cocu'ya, ailesine yardımcısına İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye 'hoş geldiniz' diyorum."

"Aykut hocaya sizin huzurunuzda hem başkan olarak hem de bir taraftar olarak çok çok teşekkür ediyorum"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a da teşekkür eden Koç, "Aykut hocaya sizin huzurunuzda Fenerbahçe Kulübüne verdiği hizmetlerden dolayı hem başkan olarak hem de bir taraftar olarak çok çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe söz konusuysa Aykut hocanın bir teknik direktörden fazlası olduğunu ifade etmiştim. Bir kez daha aynı duruşu sergiledi. Kendisiyle kararımızı konuşurken, dedi ki 'Ben bir müddet çalışmayacağım, lütfen ekibimin haklarını koruyun.' dedi. Hocamıza da haklarınızı koruyacağımızı söyledik. Aksi yönde ısrar etse de hakkını vermek istedik. Cocu, Aykut hocanın ekibiyle çalışmaya başlayacak. İstedikleriyle de devam edecek. Bu anlayış için de Aykut hocaya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cocu'nun genç oyunculara verdiği öneme de dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cocu'nun en dikkati çeken tarafı tabii 4 senede 3 şampiyonluk önemli ama baktığınız zaman bu sezonlarda PSV'de en kuvvetli takıma sahip değildi. Buna rağmen şampiyon oldu. Fenerbahçe gerekli zemini sağlayan bir kulüp. Hocamızın oynattığı oyuncuların bireysel performanslarına da çok fazla katkı sağladığını gördük. Münferit performanslardan çok takımın performansına önem vermesi, genç oyunculara imkan tanıması, altyapılardaki başarısı ortada. Seçim kampanyamızda, şampiyonluk, transfer sözü vermedik. Bir kültür değişikliği sözü vermiştik. Bu anlamda hocamız öne çıkanlardan biriydi."

Ali Koç, 3 haftadır görevde olduklarını hatırlatarak, "Seçilene kadar da hiç kimseyle temasa geçmedik. Seçilince Comolli'yi aradık ve derhal Cocu'yla temasa geçtik. 3 haftadır çok yoğun çalışıyoruz. Yaptıklarımızı, tespit ettiklerimizi 10 Temmuz'a kadar 'Camiaya sesleniş.' adı altında en şeffaf şekilde açıklayacağım." dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde sonuç ne olursa olsun ondan sonra da transferle olabilir"

Transferler bitmeden bu konuda hiçbir açıklama yapmayacaklarını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"İmzalamadan hiçbir şeyi açıklamayı doğru bulmuyorum. Hem nazar değmesini istemiyorum hem de iş bozulmasın diye. Hoca konusunda nasıl sıkı çalışma yaptıysak oyuncular konusunda da yaptık. Duyurmaya yakın olduğumuz oyuncular olabilir. Şu anda birkaç hafta daha sıkı pazarlık yapmamız gereken isimler de olabilir. Finansal Fair Play manevra alanımızı daralttı. O yüzden kiralık oyuncu modeline yoğunlaşmamız lazım. Esas amaç takımın temel yapısını UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eleme maçına hazır halde etmektir. Özel maç programı oluşturdu. İyi takımlarla oynayacağız. İlk eleme maçına geldiğimizde takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur. Şampiyonlar Ligi'nde sonuç ne olursa olsun ondan sonra da transferle olabilir."

Ali Koç, Cocu'nun birkaç gün önce evlendiğini belirterek, Hollandalı teknik adam ve eşini de basın mensuplarının önünde tebrik etti. Cocu'nun küçük oğlu Luciano da Fenerbahçe formasıyla basın toplantısını takip etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de imza töreninde transfer çalışmalarıyla ilgili şunları aktardı:

"Basında taraftarda bir rahatsızlık var görüyorum. Biz doğru anda bu açıklamaları yapmayı doğru buluyoruz. Gerek Cocu gerekse ben birçok oyuncuyu izliyoruz. Hocamızın beğendiğin oyunculara bakıyoruz. Basının manşete ihtiyacı olabilir ama bizim amacımız başarılı bir transfer dönemi geçirmek. Bu da gizlilikle olur. Geçen sezonki 46 maçın 40'ını izledim. Takımı çok iyi şekilde tanıyorum. Tanıdığım bazı oyuncularla konuşma fırsatı buldum. Cocu'yla da konuşmalarımız oldu. Cocu da Fenerbahçe'nin birçok maçını izledi."

Muhabir: Erkan Tiryaki