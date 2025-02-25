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Spor, Futbol

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Can Öcal  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.

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