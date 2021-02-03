Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Gustavo'nun dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Luiz Gustavo'nun 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapılacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.