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Spor, Futbol

Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun, dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi.

Emre Doğan   | 03.02.2021
Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Gustavo'nun dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Luiz Gustavo'nun 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapılacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

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