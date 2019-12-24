Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,153.50
Altın
1,498.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Mario Mandzukic Katar'a transfer oldu

Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 24.12.2019
Mario Mandzukic Katar'a transfer oldu

İstanbul

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.

El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.

Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Bir dünya yıldızı daha Katar'da

Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi
Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı

Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı
Yukatel Denizlispor evinde kayıp

Yukatel Denizlispor evinde kayıp