Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,153.50
Altın
1,498.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz." denildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.12.2019
Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon başından itibaren oynanan tüm maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklamasını talep etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübünün, derbinin ardından gerek yöneticileri gerekse de saygıdeğer başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin her fırsatta şeffaf bir futbol ortamı çağrısında bulunduğu vurgulanırken, açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her fırsatta, 'Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu, imtiyazsız, şeffaf bir futbol ortamı' çağrısı yapmaktadır. Bu noktada değerli rakibimiz Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı, derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine, biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun 1. haftasından itibaren, geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Bir dünya yıldızı daha Katar'da

Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu
Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı

Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü açıkladı