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Spor, Futbol

Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Emre Doğan   | 21.07.2022
Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar, Galatasaray ve Nike iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle tanıtıldı.

Çekimlerde Galatasaray Erkek ve Kadın Futbol takımlarının oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer aldı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda iç sahada giyeceği formada, geometrik desenli kükreyen aslan tasarımıyla kulüp çatısı altında birlik ve inanç duygusuyla bir arada olan köklü Galatasaray ailesi ve coşkusunu hiç kaybetmeyen taraftara atıfta bulunuluyor.

Kulübün mücadeleci ve lider yanını vurgulayan kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki detayların da iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli deplasman formasında da dikkati çekiyor.

"Birlikte Kükre" mesajıyla görücüye çıkan forma koleksiyonuyla Galatasaray'ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor.

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