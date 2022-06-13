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Spor

Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Ali Korkmaz   | 13.06.2022
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

İzmir

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.

Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.


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