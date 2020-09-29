Euro
9.17
Dolar
7.83
BIST 100
1,125.81
Altın
1,884.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin evlat hasreti sona erdi
logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Deneyap, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Deneyap özellikle bilim ve teknolojide Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri." ifadelerini kullandı.

Erkan Tiryaki   | 29.09.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Deneyap, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin, kısa zamanda önemli bir gelişim gösterdiğine işaret etti.

Kasapoğlu, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına projenin önemine vurgu yaparak, "Deneyap özellikle bilim ve teknolojide Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde çok kıymetli adımlar atılıyor. İnanıyorum ki kısa bir sürede bu emekler meyvelerini verecektir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 30 ilde faaliyetlerin devam ettiğini, 2021 yılı sonuna kadar bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacağını anlatan Kasapoğlu, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde verilen eğitimler hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler 3 yıl boyunca, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi konularda eğitim alıp, çalışma yürütecek. 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencinin atölyelerden eğitim almasının hedefliyoruz. Yeni atölyeler ile beraber toplam 30 atölyede 5400 genç eğitim görecek. Gençlerimizi gençlik merkezi ve atölyelerimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onları Türkiye'yi yarınlara taşıyacak cevherler olarak görüyoruz. Gençlik Merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda hizmet veriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi

Benzer haberler

'Deneyap, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri'

'Deneyap, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri'

Yatırımcılara 'A'dan 'Z'ye rehber

Gençler gelecekleri için TEKNOFEST'te buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokma görevimiz var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokma görevimiz var
Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu
Yılın ilk yarısında 595 bini aşkın ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi

Yılın ilk yarısında 595 bini aşkın ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi