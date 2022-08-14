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Spor

Genç milli judocu Hilal Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Milli sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 14.08.2022
Genç milli judocu Hilal Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guayaquil kentindeki şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, mücadele etti.

Ay-yıldızlı genç sporcu Hilal Öztürk, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Japon Mao Arai'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile ülke sıralamasında, Japonya ile Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

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