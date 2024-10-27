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Spor

Genç milli halterci Burak Aykun'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Aykun, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Genç milli halterci Burak Aykun'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya Fotoğraf: Fatih Çakmak/AA

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun sabah seansında genç erkekler 61 kiloda Burak Aykun podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 116 kiloluk kaldırışıyla 4. olurken, silkmede 145 kiloyla gümüş madalya kazandı. Milli halterci, toplamda ise 261 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada akşam seansında milli sporculardan 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül ile 23 yaş altı kadınlar 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı podyuma çıkacak.

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